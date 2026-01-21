Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 21 ene 2026 - 11:39

La voz de Waze es ecuatoriana

La quiteña Sol Betancourt habló de cómo llegó a ser la voz de Waze para latinoamérica y tips para mejorar la vocalización. 

Nuestra TV