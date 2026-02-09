Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Noticias

Actualizada: 09 feb 2026 - 12:52

Warmi 'montania' directo a la cima

La montañista ecuatoriana, Verónica Chaluisa cuenta su historia personal y de como se adentro en este deporte que la llevó a alcanzar varias las cumbres del Ecuador. 

Nuestra TV