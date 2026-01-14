"Su-zuki, Su-zuki" Andy gana cachetito en MCC y competirá por el Pin del chef con Mara Topic

"Su-zuki, Su-zuki" la barra de Andy Suzuki se tomó las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador luego que el chef Jorge Rausch, la chef Carito y la chef Irene González premiarán a la creadora de contenido con cachetito, puñito y estrellitas, respectivamente.

Este miércoles 14 de enero del 2026, los cocineros se enfrentaron al reto de Caja Misteriosa, en la que encontraron leche, harina y especias con las que debían preparar una salsa bechamel para su plato.

Andy preparó una lasaña de maduro y se la dedicó a su madre, quien está atravesando un mal momento de salud, contó en el atril mientras el jurado probaba el plato. Ella terminó de hablar y los chefs solo dijeron que los sabores y la cocción de todos los ingredientes estaban en su punto.

Andy Suzuki y Mara Topic se enfrentarán por el Pin del Chef. Teleamazonas

Enseguida Rausch hizo la seña qué todos los cocineros esperan y le dio cachetito. Carito, que también estaba impresionada por los sabores le dio puñito y finalmente, Irene puso su dedo índice sobre la frente de Andy, en señal de estrellita.

La joven influencer gritó y saltó de la alegría, mientras sus compañeros coreaban su apellido y la felicitaban.

La otra competidora que también se llevó los halagos del jurado fue Mara Topic. Ella preparó una pasta rellena de nuez y hongos, con puré y salsa bechamel con trufa. La chef Carito destacó la forma y la textura de la pasta, mientras que Rausch dijo: "bien jugado".

Mara Topic cocinando en el reto de Caja Misteriosa Teleamazonas

Estás devoluciones confirmaron que ambas competidores eran las ganadoras del reto de esta noche y por ende en el siguiente capítulo se enfrentarán por el Pin del Chef.

¿Quién se llevará esos poderes y cómo los aprovecharán? No te pierdas todos los capítulos de MasterChef Celebrity Ecuador, martes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.