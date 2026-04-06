Emociones, recuerdos y sorpresas en Cocinando a los Celebrities

Este lunes 6 de abril de 2026, en el programa 13 de Cocinando a los Celebrities, se vivió un episodio cargado de confesiones y recuerdos, justo después de la sorpresiva eliminación de Bastián, una de las más sorprendentes de la temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

Mara, Josh y Bastián se reunieron para rememorar retos, momentos memorables y algunas anécdotas de las cocinas que los pusieron a prueba. Josh destacó la fuerte conexión que logró con Bastián: “Dos titanes en la cocina, pero nuestra amistad creció mucho más allá de eso”, comentó.

Uno de los momentos más comentados fue la revelación de Mara, quien compartió con sinceridad una curiosa anécdota de su vida personal. Contó que su relación con un exnovio terminó porque él se sorprendió de que ella no supiera cocinar.

“Ya no me lo recuerden”, dijo Mara entre risas, mientras recordaba cómo ese episodio, lejos de frenarla, la impulsó a convertirse en toda una estrella culinaria, llegando al Top 5 de MasterChef. Su historia provocó indignación, asombro y admiración entre los presentes, mostrando cómo la pasión y la perseverancia siempre pueden superar las expectativas de los demás.

Virginia también se sumó con palabras de reconocimiento al talento y potencial de Bastián, mientras él confirmó que su historia en la cocina no termina aquí. “Vienen sorpresas en Quito”, prometió Bastián, dejando a todos con grandes expectativas sobre lo que se viene.

Entre recuerdos, confesiones y planes a futuro, este episodio demostró que las cocinas de Cocinando a los Celebrities no solo generan competencia, sino también amistades, anécdotas inolvidables y grandes historias que van más allá de los fogones.