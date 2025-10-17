Isabel Pantoja clasifica a la semana final de Yo Me Llamo

Imitadora de Isabel Pantoja en la primera gala de clasificación de Yo Me Llamo. viernes, 17 de octubre de 2025.

La participante Isabel Pantoja logró clasificarse a la semana final de Yo Me Llamo tras competir este viernes 17 de octubre contra los participantes preclasificados en las galas anteriores.

Isabel interpretó el tema ‘Marinero de luces’ sorprendiendo tanto a público y a jueces con su voz y caracterización del personaje.

“Eres una gran actriz, tienes mucha fuerza. res una de mis favoritas”, comentó el juez Ricardo Velasteguí. Las felicitaciones se hicieron presentes y la madre de la participante, quien se encontraba entre el público, quedó conmovida con la presentación de su hija.

Los participantes cada vez están más pulidos y realizan mejores interpretaciones, por lo que a los jueces se les hizo más complicado decidir.

Isabel Pantoja va directamente a la semana final; mientras que los demás participantes se enfrentarán en una nueva dinámica llamada ‘Contrapantalla’, donde se enfrentarán al artista original imitando voz, movimientos e interacciones. Esta etapa empezará el siguiente lunes 20 de octubre.

No te pierdas todas las emociones de Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com.