Isabel Pantoja clasifica a la semana final de Yo Me Llamo

La imitadora de Isabel Pantoja consigue ser la primera clasificada a la semana final de Yo Me Llamo.

Imitadora de Isabel Pantoja en la primera gala de clasificación de Yo Me Llamo. viernes, 17 de octubre de 2025.

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

17 oct 2025 - 23:12

La participante Isabel Pantoja logró clasificarse a la semana final de Yo Me Llamo tras competir este viernes 17 de octubre contra los participantes preclasificados en las galas anteriores.

Isabel interpretó el tema ‘Marinero de luces’ sorprendiendo tanto a público y a jueces con su voz y caracterización del personaje.

“Eres una gran actriz, tienes mucha fuerza. res una de mis favoritas”, comentó el juez Ricardo Velasteguí. Las felicitaciones se hicieron presentes y la madre de la participante, quien se encontraba entre el público, quedó conmovida con la presentación de su hija.

Los participantes cada vez están más pulidos y realizan mejores interpretaciones, por lo que a los jueces se les hizo más complicado decidir.

Isabel Pantoja va directamente a la semana final; mientras que los demás participantes se enfrentarán en una nueva dinámica llamada ‘Contrapantalla’, donde se enfrentarán al artista original imitando voz, movimientos e interacciones. Esta etapa empezará el siguiente lunes 20 de octubre.

No te pierdas todas las emociones de Yo Me Llamo, de lunes a viernes, 21:00, por Teleamazonas y Teleamazonas.com

