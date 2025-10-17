Isabel Pantoja clasifica a la semana final de Yo Me Llamo
La imitadora de Isabel Pantoja consigue ser la primera clasificada a la semana final de Yo Me Llamo.
Imitadora de Isabel Pantoja en la primera gala de clasificación de Yo Me Llamo. viernes, 17 de octubre de 2025.
17 oct 2025 - 23:12
La participante Isabel Pantoja logró clasificarse a la semana final de Yo Me Llamo tras competir este viernes 17 de octubre contra los participantes preclasificados en las galas anteriores.
Isabel interpretó el tema ‘Marinero de luces’ sorprendiendo tanto a público y a jueces con su voz y caracterización del personaje.
“Eres una gran actriz, tienes mucha fuerza. res una de mis favoritas”, comentó el juez Ricardo Velasteguí. Las felicitaciones se hicieron presentes y la madre de la participante, quien se encontraba entre el público, quedó conmovida con la presentación de su hija.
Los participantes cada vez están más pulidos y realizan mejores interpretaciones, por lo que a los jueces se les hizo más complicado decidir.
Isabel Pantoja va directamente a la semana final; mientras que los demás participantes se enfrentarán en una nueva dinámica llamada ‘Contrapantalla’, donde se enfrentarán al artista original imitando voz, movimientos e interacciones. Esta etapa empezará el siguiente lunes 20 de octubre.
