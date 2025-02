¿Prohibir los celulares en los recintos electorales?; este es el pedido del Ministro de Gobierno

Actualizado 14:40

«Pido al CNE que prohíba finalmente al momento de la votación que las personas puedan acceder con sus celulares«. Ese fue el pedido que hizo el ministro de Gobierno, José de La Gasca al Consejo Nacional Electoral (CNE) este viernes 14 de febrero del 2025.

En una entrevista radial el funcionario precisó que esta medida permitiría que las personas no puedan tomar fotografías de su papeleta de votación. «No pueden haber votos bajo extorsión, ni miedo», señaló.

Las declaraciones del ministro se dan unos días después de que el presidente candidato Daniel Noboa denunció que en algunas provincias «los votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa”. Lo dijo en una entrevista el pasado 12 de febrero, aunque no dio más detalles.

Según De La Gasca, «eso no es un secreto a voces«. En una entrevista radial este viernes señaló que tiene pruebas y mensajes con denuncias de este tipo. «Me han hecho llegar un sinnúmero de alertas en las que me han dicho: a mí me pedían que muestre la foto para que no me voten o me renueven el permiso en la alcaldía de tal o cuál local en la Bahía», dijo el funcionario. Aclaró que el objetivo es que haya transparencia en el proceso electoral.

El consejero electoral, José Cabrera, dijo este 14 de febrero que no han recibido una denuncia o alerta oficial al respecto, pero con base a lo dicho por Noboa buscarán conversar con las fuerzas del orden y sus equipos de inteligencia y poder tomar medidas.

Si se llegase a comprobar que eso está sucediendo «una de las propuestas es prohibir que se tomen fotos (a las papeletas de votación)», señaló Cabrera.

