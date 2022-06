Proponen matrimonio a Amber Heard luego de perder el juicio con Depp

La propuesta de matrimonio le llegó a Amber Heard a su cuenta de Instagram.

Ella recibió una serie de mensajes acompañados de una nota de voz de parte de quien le aseguraba ser mejor partido «que el viejo ese», refiriéndose a Johnny Depp.

De acuerdo con medios de comunicación internacionales se trata de un hombre de Arabia Saudita, quien aprovechó el momento por el que está pasando Heard para «tenderle una mano» y proponerle matrimonio.

El hombre le escribió directamente que «decidió casarse con ella», esto analizando la situación por la que actualmente está pasando la actriz.

«Amber, ya que todas las puertas se están cerrando para ti, no tienes a nadie excepto a mí para cuidarte. He notado que algunas personas te odian y te intimidan, por lo tanto, decidí casarme contigo. Eres una bendición pero la gente no aprecia eso. Soy mejor que ese viejo», dice el mensaje de texto.

Esta inusual situación generó conmoción en las redes sociales. Dentro de las opiniones más recurrentes se encuentran las de quienes aseguran que fue un agradable gesto del hombre, hasta las hay de quienes lo tachan de ridículo.

¿Qué pasó con Amber Heard tras el juicio?

Heard todavía tiene pendiente el pago de la indemnización por más de 10 millones de dólares que le debe a su ex esposo. El equipo legal de la actriz ha declarado que Heard no tiene el dinero suficiente para pagar esa multa.

Heard anunció también que se dedicará a pasar tiempo con su hija de menos de un año.

Aunque aún no se sabe cuál será el siguiente paso de Amber, se espera que su defensa ponga una apelación para pedir una rebaja del dinero o que llegue a un acuerdo monetario con Johnny Depp.

Para esto, la actriz tiene hasta el 24 de junio para apelar el veredicto.

Fuente: Eltiempo.com