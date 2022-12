Protege a tu mascota de los juegos pirotécnicos de fin de año

Los juegos pirotécnicos son tradicionales de las fiestas de diciembre, alumbran las noches con colores y llena de alegría a la gente que se reune a ver los espectáculos nocturos. Sin embargo, para los animales es un terror.

Desde la Unidad de Bienestar Animal de Quito piden más empatía a la ciudadanía, estas fechas en la capital se registran grandes agasajos con pirotécnia lo cuales se pueden evitar por el bienestar de los animalitos.

Debido a la sensibilidad auditiva de los peluditos de casa, las noches de los 31 de diciembre les genera miedo, aturdimiento, descontrol e inclusive la muerte.

Recomendaciones en fin de año:

No dejes sola a tu mascota: Si conoces que tu mascota es sensible a los fuertes ruidos, evita dejarlo solo en casa. Y si sales de viaje procupara dejarlo en compañía de un amigo o familiar que pueda cuidar de él en caso de alguna crisis.

Priorizar espacios cerrados: Es preferible poner a tu mascota en un lugar cerrado, lejos del ruido, de manera que tenga un ambiente más agradable. No olvides cerrar puertas, ventas y cortinas.

Ambienta tu hogar: Los sonidos de casa suelen ser agradables para los animalitos, enciende el televisor, pon música suave que ayude a relajar el estrés de tu mascota.

Transmite calma: Es importante que sientas que tu mascota está segura, háblale con voz calmada dile que todo está bien.

Juega con tu mascota: Durante el día haz ejercicio con tu mascota, juega y desgastas sus energías para que a la noche este más tranquila.

Medicación veterinaria: Si es necesario médica a tu mascota bajo la supervisión de tu veterinario de confianza.

🎆Los fuegos artificiales traen graves consecuencias a personas, animales y al ambiente.



🤝 En esta temporada de Navidad y Fin de Año #FestejaSinPirotecnia pic.twitter.com/Kop8hmCVdu — Unidad de Bienestar Animal Quito (@UBA_Quito) December 21, 2022

