Protesta de maestros en los exteriores del Ministerio de Educación

Actualizado 12:10

Redacción Teleamazonas.com |

Una protesta en los exteriores del Ministerio de Educación se registró este lunes 3 de febrero del 2025 en el norte de Quito. Un grupo de maestros llegaron a reclamar por la recategorización que no se ha cumplido por parte del Ministerio desde el 2012. Al no tener esta actualización no han podido tener incremento en sus salarios.

Desde temprano se agruparon en las afueras del Ministerio para reclamar por el incumplimiento. Una de las exigencias fue poder ser recibidos por la ministra Alegría Crespo para presentar el reclamo formal. Allí expusieron los casos más complicados que no han podido ser atendidos por el Ministerio.

Lea también

Los manifestantes se agruparon con carteles. La Policía llegó al lugar para resguardar el orden. A los protestantes se les pidió nombrar un grupo de representantes y poder hacer una revisión de documentos. Allí también les informaron que la ministra no estaba presente en las dependencias del Ministerio.

La ministra Crespo asistió a la Asamblea donde aclaró la gestión que ha hecho el Gobierno por el sector educación y recalcó que hay una hoja de trabajo para seguir invirtiendo en infraestructura y también en el plan de rectagorización de los docentes.

También en Teleamazonas: