Protestas en decenas de ciudades de EE.UU. contra la ilegalización del aborto

Miles de personas salieron a la calle en decenas de ciudades de Estados Unidos para protestar por el fallo del Tribunal Supremo que este viernes eliminó la protección federal del derecho al aborto, lo que ha permitido que varios estados ya restrinjan ese derecho.

Una de las protestas más multitudinarias fue la de la capital de Estados Unidos, donde centenares de personas se concentraron durante horas frente al Tribunal Supremo al grito de «¡Mi cuerpo, mi decisión!» o «¡Abortemos el Tribunal!».

Consignas similares se escucharon en hasta 70 localidades de EE.UU., según el recuento de la cadena CNN.

Algunas habían sido organizadas para la noche del viernes por grupos como Planned Parenthood, la organización que gestiona la mayor red de clínicas de salud reproductiva en Estados Unidos; pero otras surgieron de manera espontánea con mujeres que se unieron para alzar la voz por el derecho del aborto.

Las protestas fueron especialmente numerosas en las principales ciudades de EE.UU., como Nueva York donde miles de personas se concentraron en el Washington Square Park, una céntrica plaza que tradicionalmente acoge mítines políticos y manifestaciones.

En Los Ángeles (California), los manifestantes bloquearon el tráfico del centro de la ciudad; mientras que en Filadelfia (Pensilvania) miles se concentraron frente al emblemático Ayuntamiento y en Austin (Texas) hubo una protesta frente a la corte federal.

Otros cientos de personas salieron a la calle en Atlanta (Georgia) en dos manifestaciones diferentes que se unieron a los pies del parlamento estatal.

La mayor parte de las marchas se desarrollaron de manera pacífica, aunque se registraron incidentes en las localidades de Cedar Rapids (Iowa) y Phoenix (Arizona).

WATCH: Truck pushes into protesters at pro-choice rally in Cedar Rapids, Iowa; at least 1 injured pic.twitter.com/4keGgXGCBv