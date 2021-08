Proyectan el avance de Matrix 4 para un grupo selecto de críticos de cine

Un grupo selecto de prensa y de expositores de cina tuvieron la oportunidad, de forma exclusiva, de ver el avance oficial de Matrix 4.

Toda la información, oficial y extra, sobre la nueva entrega de Matrix ha sido muy escasa hasta hoy, cuando al menos un grupo reducido de la prensa tuvo la oportunidad de ver el avance.

Uno de los afortunados fue Scott Menzel, conocido crítico de cine, quien se mostró emocionado por lo que pudo ver sobre Matrix 4. “Estaba muy preocupado de que no me iba a sorprender, pero estaba totalmente equivocado. Lo único que me sorprendió es que algunos de los personajes principales no aparecen en el tráiler”, dijo el experto.

Otro dato que salió a la luz sobre la cuarta entrega de la historia protagonizada por Keanu Reeves es que se titulará “The Matrix: Resurrections”.

Los fanáticos están emocionados al ver los comentarios del crítico y de otros expertos sobre la actuación de Reeves como Neo y como “luce fantástico” en el avance del filme que, según medios internacionales, se publicará para todos en estos días.

“The Matrix: Resurrections se rodó en Berlín y San Francisco y, en octubre de 2019, donde se vio a Reeves en el set luciendo un aspecto completamente diferente para Neo”, publica el portal de noticias especializadas en espectáculo de Yahoo.