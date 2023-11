A menos de 15 día que se posesione la nueva Asamblea Nacional, el Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo se enfrentan por un posible juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Este viernes 3 de noviembre del 2023 se registró un cruce de mensajes entre el expresidente Rafael Correa y el líder socialcristiano Henry Kronfle, que abrió un debate sobre los pactos políticos para el nuevo periodo legislativo.

En un intercambio de acusaciones, por la red social X (antes Twitter), Correa aseguró que habían planteado la posibilidad de un juicio político a la Fiscal y cuestionó la manera en que se está tratando la función de fiscalizar.

Ante ello, Kronfle aclaró que el tema se expuso en las conversaciones, pero aseguró que la postura del socialcristianismo se mantendrá como el 2021.

«Su juicio político no ha estado ni está en nuestra agenda. Nosotros no mentimos, ya que ese tema no es parte de ningún acuerdo (…) Por supuesto que vamos a fiscalizar pero lo haremos sin perseguir absolutamente a nadie», señaló.

Lea también:

A lo que el expresidente respondió: «Está bien que trates de arreglar tu desliz. Sí me preocupa que quieras ser presidente de la Asamblea y que des a entender que la fiscalización, una de sus dos tareas fundamentales, no es una agenda positiva«. Y aseguró que la bancada si buscará el juicio político a Salazar.

En las conversaciones iniciales todos hemos planteado asuntos en los que coincidimos y otros en los que discrepamos. Desde allí quedó clara nuestra posición respecto a la Fiscal, que es la misma que adoptamos desde el año 2021: su juicio político no ha estado ni está en nuestra… https://t.co/UQ0vOfyYqi — Henry Kronfle (@HenryKronfle) November 3, 2023

También, la fiscal Diana Salazar se pronunció sobre el tema en su cuenta de X y dijo estar segura que los legisladores no se prestarán para brindar impunidad, refiriéndose a la supuestas intenciones del correísmo al buscar su destitución.

«No es la primera vez que los sentenciados amenazan, porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. Lo hicieron con sus opositores y sabemos cómo terminaron. Estoy segura que la AN (Asamblea Nacional) entiende el grave momento que atravesamos como país y no se prestará para brindarles impunidad», aseveró.

No es la primera vez que los sentenciados amenazan, porque no pueden rebatir las pruebas en tribunales. Lo hicieron con sus opositores y sabemos cómo terminaron.

Estoy segura que la AN entiende el grave momento que atravesamos como país y no se prestará para brindarles impunidad — Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) November 3, 2023

Este tema sale a luz en medio de un eventual pacto entre la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano y el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), del presidente de la República electo Daniel Noboa, para dar gobernabilidad.

La RC será el grupo parlamentario más numeroso de la nueva Asamblea Nacional, aunque no tendrá una mayoría absoluta. Por ello, se han registrado varios movimientos y múltiples conversaciones previo a la instalación del Legislativo, que se prevé realizarse el 15 de noviembre del 2023.

También en Teleamazonas: