Publican supuestas fotos de la tenista Peng Shuai en medio de temores por su desaparición

Unas supuestas imágenes de la tenista Peng Shuai publicadas en las redes sociales por un periodista afiliado al Gobierno chino levantaron hoy nuevas sospechas sobre el paradero de la jugadora.

Se trata de las primeras imágenes que aparecen de la tenista desde que comenzó a crecer la preocupación por su desaparición hace más de dos semanas, si bien es imposible determinar cuándo y dónde fueron tomadas las fotografías.

En las imágenes, retuiteadas por el periodista Shen Shiwei de la cadena estatal CGTN, se puede ver a la tenista rodeada de peluches deseando un «feliz fin de semana» a través de la red social Wechat.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu