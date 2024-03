Pugna en la Revolución Ciudadana tras aprobación de la Ley de Turismo

La Revolución Ciudadana estaría enfrentaría una ruptura tras la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo. Siete legisladores votaron a favor a pesar que el movimiento había acordado lo contrario.

El quinto proyecto de ley urgente de Daniel Noboa aprobado con 83 votos a favor, de los cuales siete fueron de la organización correísta. La situación generó fuerte críticas de otros legisladores y compañeros del movimiento.

Los asambleístas criticados por el apoyo a la Ley de Turismo son: Pamela Aguirre, Johanna Ortiz, Marcela Holguín, Pierina Correa, Henry Boósquez, Andrés Jurado y Milton Naguas.

«Los cuestionamientos por parte de la votación no solo que los acepto de parte de la militancia sino que son muy válidos. Voté conforme a la decisión de la banca y del pueblo. Lamento si otras personas no lo pueden hacer así», dijo Gissela Garzón.

El excandidato presidencial Andrés Arauz también se refirió al tema en su cuenta de X y dijo que los siete asambleístas se han apartado de la Revolución Ciudadana.

«Hoy, 7 asambleístas de la RC se apartaron de la decisión de la bancada y del movimiento de votar en contra de una ley que no soluciona nada, que contiene artículos de contrabando, y que da total discrecionalidad a Noboa para perdonar impuestos. Lamentable», escribió Arauz.

Además, otros miembros del movimiento fueron más fuertes con sus críticas y cuestionaron la inclusión de artículos de última hora. El legislador Blasco Luna calificó a los legisladores correístas que votaron a favor como «Judas» y dijo que están perjudicando a los ecuatorianos.

«Todavía tenemos dentro de las filas gente que no defienden procesos sino que defiende intereses personales«, añadió.

También los legisladores suplentes criticaron a quienes decidieron ausentarse en la sesión y no permitieron enviar a su alternos. «Mi compañero Asambleísta Principal NO pudo asistir al Juicio Político contra vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Saben lo que hizo? Me PRINCIPALIZÓ, fui, cumplí y voté. ¿Qué les costaba hacer lo mismo? Los valores y principios NO son negociables«, afirmó Christina Jácome.

