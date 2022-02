Putin pone en alerta sus fuerzas de disuasión nuclear

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó hoy poner las fuerzas de disuasión nuclear rusas en «régimen especial de servicio» tras las «declaraciones agresivas» de los principales países de la OTAN.

«Los más altos cargos de los principales países de la OTAN se permiten declaraciones agresivas en contra de nuestro país, por eso ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado mayor poner las fuerzas de disuasión del Ejército ruso en régimen especial de servicio», dijo.

Las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia la componen las fuerzas nucleares, incluidos los misiles intercontinentales; así como fuerzas no nucleares, y la defensa antimisiles, el sistema de alerta temprana y la defensa antiaérea.

El mandatario ruso, Vladimir Putin, dio estas instrucciones en una reunión con el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y el jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov.

Además, Putin subrayó que Occidente da pasos inamistosos respecto a Rusia desde el punto de vista económico.

«Me refiero a las sanciones ilegítimas bien conocidas por todos», agregó Putin. Esto en referencia al vendaval de sanciones occidentales impuestas a Rusia tras su invasión a Ucrania; situación al que el Kremlin denomina «operación militar especial» de «desmilitarización del país vecino».

Statement by #NATO Heads of State and Government on Russia's attack on #Ukraine 🇺🇦#StandWithUkraine