Qatar envía mensaje a Ecuador tras conocer que disputarán el partido inaugural

Este viernes 1 de abril se conformaron los grupos del Mundial de Qatar 2022, donde se conoció que Qatar disputará su primer partido contra Ecuador, donde se realizará la ceremonia inaugural.

La Tri se enfrentará al país anfitrión el 21 de noviembre de 2022 a las 11:00 (hora ecuatoriana) en el estadio de Al Bayt, en Al Khor.

Por ello, la Asociación de Fútbol de Catar envió un mensaje a Ecuador: » Nuestra selección nacional jugará contra Ecuador en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ¡Os esperamos @LaTri!»

Asimismo, la Selección de Ecuador respondió: «¡Nos vemos el 21 de Noviembre!».

CALENDARIO DE QATAR 2022

El primer partido de la jornada inaugural del mundial será Países Bajos vs Senegal a las 5:00 AM (hora de Ecuador) y ya no entre el anfitrión y Ecuador como se pensaba, informó la FIFA en un comunicado donde detalla el calendario mundialista.

“Dada la naturaleza compacta de Qatar, los organizadores del evento pudieron asignar, por primera vez, los partidos de la fase de grupos a un estadio y la hora de inicio de cada jornada después del sorteo final; optimizando el calendario de partidos en beneficio y comodidad de los espectadores, equipos, medios y la audiencia global«, dice el texto.

No obstante, a pesar de que la Tri jugará el tercer partido de la jornada inaugural contra el local, en este encuentro sí se realizará la ceremonia oficial de la inauguración del Mundial, así lo explicó el periodista deportivo Diego Arcos.