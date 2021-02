¿Qué cara de la mascarilla quirúrgica debe ir hacia afuera?

Siguen circulando mensajes en las redes sociales en los que se evidencia la confusión que aún produce el uso de la mascarilla quirúrgica, sobre todo a la hora de elegir la capa de material que debe dar al exterior o aquella que debe ir hacia el rostro para disminuir el contagio del coronavirus.

El debate aterrizó este mes en TikTok, la cada vez más popular plataforma china de vídeos cortos, luego de que un médico colombiano fomentara la controversia entre los usuarios hispanohablantes al publicar varios consejos sobre cómo usar cada clase de tapabocas.

La discusión, con todo tipo de argumentos a favor del lado blanco o del lado colorado de la mascarilla, se tomó decenas de comentarios.

Las dudas llegan a tal punto que, incluso, personas recomendaron guiarse por la forma de la mascarilla y no por las funciones de cada filtro que contiene: «algunos nos guiamos que los pegues (uniones) de los cauchitos queden hacia el rostro, entonces los colores no siempre quedan como usted recomienda», le escribió al médico otro internauta.

DATOS: Lo cierto es que, según las autoridades sanitarias mundiales, la capa de color oscuro de la mascarilla -ya sea azul o verde- siempre debe mirar al exterior, sin importar si se está sano o contagiado, ya que se trata de una barrera que repele los fluidos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda en su guía sobre el uso de las mascarillas médicas comprobar siempre «que la parte coloreada dé al frente». Además, que el «borde rígido esté sobre la nariz» y que «cubra boca, nariz y barbilla» eficazmente.

De hecho, el 24 de enero de 2020 el codirector del Centro de Colaboración para Enfermedades Infecciosas de la OMS, Seto Wing Hong, explicó en un vídeo cómo debe ponerse el tapabocas sobre el rostro y cuáles son las funciones de cada una de sus partes.

«Como pueden ver, (el cubrebocas) tiene un color azul en la parte de afuera… ¡porque es a prueba de fluidos! (…) Y luego tiene una blanca en el interior, la cual es absorbente. Así que si yo toso, la mascarilla lo atrapa», comentó mientras mostraba cómo acomodarse el protector sobre la cara.

«Así que usted debe de usarlo de la siguiente manera: el azul hacia el exterior, el blanco hacia el interior. Usted puede ver a gente usarlo de esta manera y está totalmente mal como puede ver», complementó mostrando un uso inadecuado del barbijo.

Wearing a face mask does help if you do it properly.



Seto Wing Hong of Hong Kong University demonstrates the correct way to wear a face mask #coronavirus pic.twitter.com/dDZSBgAr1n