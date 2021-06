El pasado domingo se vivió el muy sonado combate entre el excampeón de boxeo, Floyd Mayweather, y el influencer Logan Paul. El espectáculo duró los ocho asaltos pactados entre ambos, sin embargo, la gran mayoría de críticas cayeron sobre los hombros del boxeador,

Mayweather es considerado como uno de los mejores boxeadores del siglo, con un récord de 50 victorias y sin haber caído nunca. Dado a que a sus 44 años decidió volver a subirse al ring, el mítico Mike Tyson no quiso quedarse atrás para mandarle un mensaje.

«Creo que Floyd debería seguir en el juego, pero no pienso que deba pelear contra un maldito peso crucero. Creo que debería seguir luchando contra los chicos de su propio peso», opinó ‘The Baddest Man on the Planet’. Tyson, quien es considerado por muchos como el mejor boxeador del siglo pasado, no piensa que pelear con un youtuber por dinero sea el mejor camino.

«¿Qué diablos está haciendo? Que luche contra Pacquiao de nuevo o algo así si quiere estar en forma», añadió ‘Iron’ Mike. Agregó que Floyd podría ganar más dinero por esa revancha ya que su último combate, llevado a cabo en 2015, generó 4,4 millones de euros.

Para finalizar, Tyson opino acerca de la pelea del domingo. “Floyd ni siquiera hizo que el tipo lo persiguiera. Lo normal es que el ‘grandote’ lo persiga y no fue así. Necesita pelear contra alguien más de su división», sostuvo el boxeador de 54 años, quien busca contendiente en su retorno a los escenarios.

Fuente | The Baddest Man on the Planet/