¿Qué pasa en España?; esto se sabe del apagón masivo

Un corte de luz masivo afectó a toda la Península Ibérica este lunes 28 de abril del 2025. La falta de electricidad afectó a España, Portugal y el sur de Francia. La falta de luz dejó imágenes de caos en las calles con personas sin teléfonos, transporte público ni trenes.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, encabezó una «reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional» que empezó a las 15H00 (13H00 GMT) en el Complejo de la Moncloa, sede del gobierno.

El gestor de la red eléctrica española, Red Eléctrica, advirtió que se necesitarán entre «seis y diez horas» para recuperar totalmente el suministro.

Hasta las 17:00 de España, se recuperó «la tensión en subestaciones de varias zonas del norte, sur y oeste peninsular» y se retomó el «suministro a consumidores» de esas zonas, anunció la compañía de electricidad.

«No podemos entrar a especular» sobre las causas del apagón, declaró a la Cadena Ser Eduardo Prieto, director de operaciones de Red Eléctrica. Lo hizo para aclarar rumores sobre un ciberataque, e insistió en que se analizará detenidamente lo ocurrido.

En este sentido, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó en X que, por ahora, «no hay indicios» de que el apagón se deba a un ciberataque. El administrador español de las infraestructuras ferroviarias (Adif) anunció en la misma red social que estaban «suspendidos los servicios ferroviarios de todas las compañías hasta nueva comunicación» y pidió a la población no acudir a las estaciones.

Tanto en Madrid, en el centro peninsular, como en Barcelona, en el noreste, numerosos habitantes salieron a la calle, con el teléfono en la mano, en busca de cobertura. Muchos semáforos no funcionaban, lo que obligó a los autos a circular lentamente.

«Se han apagado las luces y ha empezado a sonar la alarma«, dijo en Barcelona Laia Montserrat, una estudiante de 19 años que vive a una hora de la ciudad condal. «Como no volvía internet nos han dicho que nos fuéramos a casa y le hemos preguntado a una policía por qué no había internet ni nada, tampoco había trenes», contó.

Aeropuertos afectados

Los metros también se detuvieron y la Dirección General de Tráfico (DGT) pidió a los habitantes «que eviten circular en la medida de lo posible«. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lanzó un llamado parecido a la población. «Si podemos, nos quedamos donde estamos […] estamos todos en una situación complicada», declaró el primer edil a la radio pública RNE.

La gente está «atónita, porque esto nunca había pasado en España«, comentó en Madrid Carlos Condori, un obrero de 19 años. «No hay ni cobertura, no puedo llamar a mi familia, a mis padres, nada. No puedo ni siquiera ir al trabajo«, añadió.

Ante la falta de suministro eléctrico exterior, los reactores de las centrales nucleares españolas que estaban en funcionamiento «han parado automáticamente», indicó el Consejo de Seguridad Nuclear, un procedimiento normal en estos casos. Según RNE, el corte de electricidad no afecta ni a las islas Canarias ni a las Baleares.

Por su parte, el gestor de aeropuertos españoles Aena indicó en X que sus instalaciones están operativas gracias a «los sistemas eléctricos de contingencia», aunque algunos vuelos sufrieron retrasos.

Aún así, el organismo encargado de vigilar el tráfico aéreo europeo, Eurocontrol, apuntó que el apagón tiene «un impacto en las salidas y llegadas de algunos aeropuertos«, incluyendo los de Lisboa, Barcelona y Madrid, pero matizó que «es demasiado pronto para decir cuántos vuelos se ven o se verán afectados».

Evacuaciones en el metro de Lisboa

En Portugal el gestor de la red eléctrica nacional (REN) confirmó «un corte masivo de luz en toda la península ibérica» que «alcanzó Portugal desde las 11H33 (10H33 GMT)».

La compañía afirmó haber activado «todos los planes de restablecimiento por etapas del suministro de energía» pero señaló que es «imposible» saber cuándo se restablecerá el suministro. Según el ministro portavoz del gobierno, Antonio Leitao Amaro, «al parecer se trataría de un problema en la red de transporte [de energía eléctrica] cuya causa todavía está por identificar, al parecer en España».

Varias personas dijeron a AFP que el corte afectó a distintos barrios de Lisboa, cuyo sistema de señalización dejó de funcionar. Al menos cuatro trenes de la red de metro local lisboeta tuvieron que ser evacuados, reportaron medios locales.

En Francia, el corte de electricidad afectó al País Vasco (en el suroeste) y duró poco. El gestor francés de la red, RTE, anunció que había restablecido el suministro. En cualquier caso, RTE aseguró en X que «no hay que temer» ningún «contagio» de este incidente en Francia, y que «la red francesa está a salvo

