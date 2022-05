¿Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, SpaceX y ahora Twitter, teme por su vida? Al menos eso dejó entrever en un tuit del pasado 8 de mayo, con miles de reacciones, en el que comentó que si moría en ‘circunstancias extrañas’ ya se sabía el motivo. Pero ¿a qué se refiere Musk?

En días previos, Musk habría recibido un mensaje de Dmitri Rogozin, jefe de la agencia espacial rusa identificada también como ‘Roscosmos’. Rogozin es conocido por sus polémicas declaraciones a la prensa y, en esta ocasión, habría amenazado con un mensaje a Musk debido a existe tecnología desarrollada por él al servicio del gobierno de Ucrania, en tiempos en los que Rusia mantiene una invasión.

Según lo hecho público por el multimillonario, el mensaje empieza: “Del testimonio del jefe de estado mayor capturado de la 36ª Brigada de Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el coronel Dmitry Kormyankov, se deduce que el equipo de abonado en tierra de la compañía de satélites ‘Starlink , de Elon Musk, fue entregado a los militantes de los nazis Batallón Azov y los infantes de marina de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Mariupol en helicópteros militares”.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG