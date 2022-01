¿Quiénes corren más riesgo de enfermar gravemente con ómicron?

El investigador de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, Andrés Vecino señala directamente a los no vacunados o a los que no han completado su pauta de vacunación porque considera que son ellos los que corren más riesgos de sufrir consecuencias mucho más severas por el mortal virus.

“Las personas que no tienen las segundas dosis en regímenes que las requieren, las personas con enfermedades crónicas que requieren una vacuna de refuerzo pero no la han recibido”, dijo, y aclaró que eso no afecta tanto a los menores de edad ya que a ellos “en general, les ha ido bien”.

Ese mensaje, el de la vacunación masiva, es el que se ha venido repitiendo constantemente por parte de las autoridades sanitarias ya que, basándose en datos científicos, aseguran que se ha demostrado que las vacunas son efectivas para frenar los brotes y otras variantes.

La vacunación frente a ómicron y a otras variantes

Esa situación puede variar en cada país dependiendo de si su población se ha infectado previamente o si hay más vacunados.

“En general, los países de la región que tuvieron altas tasas de infección previas y que tienen una vacunación que va avanzando, uno esperaría que lleguemos a una endemia”, dijo.

Porque, después de todo, “si no hubiera vacunas, probablemente ómicron hubiese sido mucho peor”.

A pesar de estas buenas perspectivas, no hay que bajar la guardia. Sobre todo porque si “apareciera otra variante en particular que escapa a la inmunidad de las vacunas actuales, podríamos llegar en el cual esto, de alguna manera, comience de nuevo”.

“Por eso es que es tan importante que el mundo entero se vacune. Si toda la población está vacunada, el riesgo de variantes es menor”, insistió.

