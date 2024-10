Quito está en alerta naranja por los apagones anunciados por el Gobierno Nacional. El alcalde Quito Pabel Muñoz convocó a un comité de crisis para este 25 de octubre del 2024 en el que se tomarán decisiones en ámbitos como la movilidad y el agua potable.

“Las ciudades no podemos pagar por la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores y lo que vemos es una gran improvisación de parte de este gobierno”, dijo Pabel Muñoz.

En el Comité se tratará el funcionamiento del sistema de transporte municipal en el que se incluye el Trolebús, la Ecovía y el Metro de Quito. “Tengo que tomar una decisión sobre el tema del transporte. Buscamos que el transporte público no se detenga: Ecovía, Trolebús, Metro de Quito”, mencionó el Alcalde.

Muñoz también dijo que se pondrá en marcha un plan emergente aunque no detalló en qué consistiría dicho plan. “Vamos a tener un plan emergente y he planteado que el Municipio se ponga en alerta naranja, para que organicemos y tengamos un plan de contingencia y así, estas semanas, nuestros servicios no fallen”.

Lea también:

Respecto al agua potable, el Municipio buscará que se adelante la llegada de las plantas que ya fueron adjudicadas para la Empresa de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps). Con esto se prevé que los barrios altos de la ciudad no se queden sin agua.

La noche de ayer, la ministra de Energía, Inés Manzano, anunció que los cortes de luz aumentarán hasta 14 debido a la situación climática y el embalse de Mazar. Esto después de que el 17 de octubre pasado se había ofrecido una reducción en las horas para los racionamientos.