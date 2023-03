El rol de la mujer frente a los retos económicos, el emprendimiento con enfoque de sostenibilidad, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la transformación digital son los temas que abordó el evento “Liderazgo de Mujeres en la Transformación Empresarial”.

El encuentro que se realizó este miércoles 8 de marzo del 2023 bajo la organización de Seminarium Ecuador, y se dividió en dos paneles en los que intervinieron la exvicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.

Además, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado; la ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Vianna Maino; y el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Francisco Briones, entre otros expositores.

La ex-vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez, inició su intervención mencionando que “cuando todos los países del mundo desean lograr tasas de crecimiento superiores, ningún país pueda darse el lujo de seguir marginando el 50% de la población”.

En ese sentido, indicó que, de acuerdo a un informe de António Guterres secretario general de la ONU, la humanidad se demoraría 300 años en cerrar la brecha de género si seguimos al ritmo actual.

La exvicepresidenta colombiana se refirió además a la pandemia como un factor que exacerbó la violencia contra las mujeres. Esto, porque las mujeres no tienen autonomía económica y ello las hace incapaces de poner líneas rojas frente a sus parejas. En ese sentido, Ramírez explicó que es necesario incorporar políticas de género al interior del Estado, empresas y sociedades. “No minimizar una actitud hostil contra una mujer, no importa si la conocemos o no, si tiene título o no”, puntualizó.

Avances en inclusión de género

Ramírez abordó también los avances alcanzados por la legislación colombiana en materia de inclusión de género, en áreas como la garantía de acceso de las mujeres a la educación con énfasis en educación superior y carreras relacionadas con ciencia y tecnología.

La exfuncionaria mencionó la creación de un fondo para el emprendimiento sostenible y escalable de las mujeres, con acompañamiento en planes de negocio y asociatividad; el fortalecimiento de las comisarías de familia para reaccionar contundentemente ante la violencia intrafamiliar; condiciones preferenciales para emprendimientos de mujeres en el acceso a las compras estatales; y el generar propietarias y ya no trabajadoras en el sector agrícola.

En ese marco, la exfuncionaria colombiana enfatizó que “no se trata de decir que tenemos el 50% de trabajadores mujeres, sino qué tanto estamos desarrollando una cultura para que las mujeres estén en puestos de dirección y liderazgo”.

Las mujeres “queremos tener el poder económico y el poder político, porque la humanidad sería muy distinta si las mujeres tuvieran el poder político y económico”, dijo Martha Lucía Ramírez y lo hizo en el sentido de destacar que existe una condición determinante que caracteriza a las mujeres y que es su capacidad por generar consensos en la sociedad.

“Las mujeres lo hacemos porque está en nuestros instintos, en nuestros genes”, afirmó, y agregó que esa ventaja inicial necesita un correlato de creación de políticas públicas para eliminar la violencia contra las mujeres.

Por último, señaló que el ser la primera mujer vicepresidenta de Colombia significó una gran responsabilidad. “Fui la primera porque hubo muchas que abrieron una senda antes de mí y es mi obligación abrir nuevas sendas para las que vendrán después”, concluyó.

La mujer en el desarrollo productivo

De su parte, el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, expuso las capacidades que se deben fortalecer para reducir brechas en la participación de la mujer en el desarrollo productivo, la mejora de la competitividad, el desarrollo de cadenas de valor y las inversiones. En ese contexto manifestó que el país cuenta con un programa denominado ‘Ecuador Compite’ que tiene como eje transversal la inclusión y equidad de género y agregó que desde su ministerio están convencidos que es importante avanzar más y mejor en esa materia. Por ello, indicó que desde el gobierno se están diseñando políticas públicas con enfoque de género con la colaboración de ONU Mujeres.

Prado habló también de la iniciativa ‘Pro Mujeres’, dedicada al empoderamiento económico de mujeres emprendedoras para aprovechar de mejor forma los acuerdos comerciales con países como Costa Rica y Chile. El funcionario afirmó, por ejemplo, que en el acuerdo de libre comercio con Chile se incluyó por primera vez un capítulo dedicado al tema de inclusión de género. “Eso permitirá que en el intercambio comercial y de servicios exista también el enfoque de inclusión, comercio y género”, dijo.

Finalmente, el ministro Prado señaló que el 70% de las empresas dedicadas a la exportación son micro y pequeñas empresas, y de ellas más del 60% son lideradas por mujeres. “Por ello es importante hablar de inclusión de género cuando se trata de acuerdos comerciales”, puntualizó.

Cada vez más mujeres facturan

El director del SRI, Francisco Briones, habló de las pistas que brinda el comportamiento tributario en cuanto a la participación de la mujer en la sociedad. Sobre ese tema, el funcionario informó que “la buena noticia es que cada vez más mujeres facturan”. Esto, en el contexto de que se ve una diferencia radical entre el ingreso promedio de las mujeres que trabajan en relación de dependencia y que está en alrededor de 400 dólares, frente a una mujer que trabaja de manera independiente que puede llegar a ser de casi 2 500 dólares mensuales. “Cada vez más mujeres están tomando ese camino”, informó.

El director del SRI destacó que en 2018 el 39% de mujeres económicamente activas estaban decididas a ser independientes y crear sus propios negocios y emprendimientos, cifra que en 2022 subió al 46%.

Durante el encuentro también intervino la ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la información, Vianna Maino, quien destacó la importancia del sector en las políticas de equidad de género. “Hemos entrado en la era de la revolución tecnológica y eso permite un salto de evolución de la sociedad en el enfoque igualitario”, mencionó.

La Academia Google en Ecuador

La funcionaria informó que desde el Ejecutivo se ha avanzado en el proyecto de crear una Academia Google en Ecuador con un partner local para formar arquitectos de la nube.

Esto se hará mediante un curso gratuito que durará 18 meses y en el que se aplicarán becas a las y los estudiantes, procurando que la selección sea balanceada.

«Las telecomunicaciones es la herramienta con la que un país puede ser competitivo. Soy la única ministra de ciencias duras y la política que se ha aplicado en el ministerio es disruptivo» explicó Maino quien agregó que ello se debe a la colocación de mujeres en cargos directivos.

La ministra manifestó que el trabajo en telecomunicaciones posee la visión integral que caracteriza a las mujeres, y en ese sentido destacó el haber logrado conectar 4.2 millones de personas a través de proyectos conjuntos interrelacionados del sector, sin intervención del Estado.

Al encuentro asistieron 200 empresarios y empresarias líderes del país, emprendedores y emprendedoras, y representantes de varias empresas y organizaciones.

