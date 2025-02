Actualizado 12:40

La ampliación del Metro de Quito está en agenda del Municipio. Este jueves 13 de febrero del 2025, el alcalde Pabel Muñoz hizo un anunció. Dijo que en las próximas semanas se iniciará el proceso para la contratación de los estudios definitivos de la primera parte de la extensión del Metro que iría desde El Labrador a La Ofelia y un perfilamiento hasta Calderón, en el extremo norte.

La municipalidad buscará acercamientos con organismos multilaterales como la CAF y el Banco Mundial. Hasta el momento, según el Cabildo, ya se tiene preaprobada la Licencia Ambiental. Este requisito previo es para el avance en la construcción de la primera extensión del Metro.

Por el momento se han realizado socializaciones con moradores y líderes de los barrios que se beneficiarán de este sistema. Está previsto que la Empresa Pública Metro de Quito (EPMMQ) suba el Portal del Compras Públicas, la Solicitud de Publicación de Necesidad de Contratación y Solicitud de Propuestas.

Esto servirá para que las firmas especializadas interesadas envíen sus cotizaciones de los estudios. No obstante, Muñoz insistió que se necesita el aval del Gobierno. «Sin el aval del Gobierno, la municipalidad no puede sentarse a conversar con el Banco Mundial, la CAF o el BID. Cualquiera podría asumir la deuda pero es el Gobierno el que se debería encargar, porque la obra tiene un impacto favorable en las finanzas nacionales, no consume combustible y ahorra dinero al Estado», manifestó el Burgomaestre.

En la reunión del pasado 6 de diciembre del 2024 hubo un acercamiento del presidente Daniel Noboa y el alcalde Muñoz y allí se planteó el acercamiento entre ambas autoridades.

