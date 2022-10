Los protagonistas de ‘Harry Potter’ se volcaron este viernes 14 de octubre de 2022 a sus redes sociales para despedir a Robbie Coltrane, quien interpretó en toda la saga al adorable ‘Hagrid’. Daniel Radcliffe (Harry) y Ema Watson (Hermione) dedicaron unas emotivas palabras al actor que falleció a los 72 años por razones aún desconocidas.

«Robbie era una de las personas más divertidas que he conocido y utiliza para mantenernos riendo constantemente como niños en el set,» escribió Radcliffe en un comunicado. «Tengo recuerdos especialmente gratos de él manteniendo nuestro espíritu en ‘Prisionero de Azkaban’, cuando todos nos escondíamos de la lluvia torrencial durante horas en la cabaña de Hagrid y él estaba contando historias y haciendo chistes para mantener la moral alta”.

Y finalizó diciendo. “Me siento increíblemente afortunado de haber podido reunirme y trabajar con él y muy triste de que haya fallecido. Era un actor increíble y un hombre encantador”. La última aparición de Coltrane en el universo de Harry Potter fue en el 20 aniversario de HBO Max «El Retorno a Hogwarts», junto a otras estrellas como Emma Watson.

Ante la noticia, Watson le decidió una historia en Instagram en la que escribió: «Robbie fue como el tío más divertido que he tenido, pero sobre todo, fue profundamente cariñoso y compasivo conmigo como un niño y un adulto. Su talento era tan inmenso que tenía sentido al actuar como un gigante, podía llenar cualquier espacio con su brillantez”.

«Robbie, si alguna vez llego a ser tan amable como lo fuiste conmigo en un set de filmación te prometo que lo haré en tu nombre y en tu memoria», continuó Watson. «Sé cuánto te adoro y admiro. Realmente extrañaré tu dulzura, tus apodos, tu calidez, tus risas y tus abrazos. Nos hiciste una familia. Sé que fuiste eso para nosotros”.

No podía faltar le mensaje de J.K. Rowling, autora de la famosa y exitosa saga de libros. «Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Él era un talento increíble, uno completo, y yo era más que afortunado de conocerlo, trabajar con él y reírme de él. Envío mi amor y mis más profundas condolencias a su familia, sobre todo a sus hijos”.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z