Rafael Amaya reapareció en un evento público junto al cantante Roberto Tapia, luego de haber sido internado el año pasado en una de las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez por sus problemas con las adicciones y habló de lo complicado que ha sido el proceso de recuperación.

En una entrevista para el programa ‘Suelta la Sopa’, fue cuestionado sobre cómo evitará volver a caer en los excesos ahora que está de regreso en los escenarios con su show ‘Los Compadres’ y esto fue lo que respondió:

“Con templanza, mucha fe y obviamente pues tener mucha fuerza, pero el objetivo principal es trabajar con amigos, con gente que yo sé que son de confianza y familiares”, mencionó.

También confesó que su vida cambió completamente cuando reconoció que tenía un problema.

“Todos me apoyaron en cuanto yo acepté que tenía una adicción y ya no me resistí a recibir ayuda”, declaró el protagonista de ‘El señor de los cielos’.

Sobre su relación con el excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, dijo: “Le agradezco mucho su ayuda y apoyo a él, y a toda su familia, sus hijos. Y de verdad que estoy muy agradecido con todo lo que arregló en mi vida”, recalcó.

Y abordó el tema sobre si es que dejó a medias su proceso de rehabilitación tal y como se había mencionado hace algunos meses en algunos medios de comunicación, asegurando que debido al confinamiento las reuniones que tiene por parte del centro de rehabilitación son virtuales.

Por último, se espera que Amaya dé a conocer los detalles de los nuevos proyectos que realizará en la pantalla chica, pues prometió a sus seguidores regresar a la televisión y retomar su carrera como actor.