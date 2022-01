Ralf Rangnick descarta salida de Cavani del Manchester United

El alemán Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, ha descartado tajantemente la salida del goleador uruguayo Edinson Cavani en la previa del partido del lunes contra el Wolverhampton.

“Hemos tenido bastantes conversaciones durante las últimas dos semanas. Probablemente sea el jugador con el que más he hablado. Vengo diciéndole que es un futbolista muy importante para el equipo desde el primer día», comentó.

«Su profesionalismo y ética de trabajo hacen de él un jugador simplemente asombroso, por eso le dije que quería que se quedara hasta el final de la temporada. Él lo sabe, así como también es consciente de cuánto lo respeto. Esa fue una de las razones por las que lo puse desde el arranque (ante el Burnley)”, manifestó el germano.

Rangnick, quien aseguró que no quiere «hablar sobre la situación de cada jugador en público», admitió que a «algunos les gustaría irse», e insistió sobre Cavani que sabe que el técnico no va a «dejar que se vaya, porque es un jugador muy importante para el equipo».

«Todavía estamos jugando tres competiciones a la vez, por lo que vamos a necesitarlo con nosotros. Con respecto al resto, creo que contamos con una plantilla demasiado grande en cuanto a números, pero aún debemos cuidarnos del COVID-19”, aseveró.

Sobre la salida de Anthony Martial

El alemán Ralf Rangnick, entrenador del Manchester United, ha explicado, en la previa del partido del lunes contra el Wolverhampton, que entiende la decisión del delantero francés Anthony Martial de querer irse del club de Old Trafford.

«Dejó muy claro que quiere irse y, de alguna manera, puedo entender su decisión, porque quiere tratar de jugar con más regularidad en otro lado», afirmó el germano sobre la posición del futbolista galo, por el que está interesado el Sevilla.

«Sin embargo, esto no se trata solo de sus deseos, sino de qué equipos estén interesados en él, cumpliendo con las demandas del club. Tenemos que esperar y ver. Actualmente, el jugador no está lesionado, así que su ausencia (ante el Burnley) no tuvo que ver con nada de eso”, apuntó. EFE