R’Bonney Gabriel es la nueva Miss Universo 2022

La noche del sábado 14 de enero del 2023 en Nuevo Orleans (sur de EE.UU.) se llevó a cabo la elección de la nueva Miss Universo 2022.

R’Bonney Gabriel, de EE.UU. se alzó con la corona tras meterse al Top 3 de las mujeres más bellas del mundo junto a Venezuela y República Dominicana.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y

La nueva Miss Universo se elegió entre Amanda Dudamel, de Venezuela, R’Bonney Gabriel, de EE.UU., y Andreína Martínez Fournier, de República Dominicana.

Estas tres candidatas salieron de un grupo preliminar de 16 semifinalistas, entre las que también estuvieron las candidatas de España, Haití, Australia, Laos, Sudáfrica, Portugal, Canadá, Trinidad y Tobago, Curazao, India y Colombia. Luego se redujo a cinco con las tres mencionadas y Puerto Rico y Curazao.

Say hello to your top 3!! Dominican Republic, USA, and Venezuela!!

The 71st #MISSUNIVERSE Competition is airing LIVE on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/6IYSsOmLqg