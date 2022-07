Reacciones a la eliminación del examen de ingreso a las universidades

Docentes y académicos consideran que la eliminación del examen Transformar no solucionará la falta de cupos en las universidades.

Desde el 2019, cada año 100 mil estudiantes se quedan fuera del sistema educativo superior, según la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

El presidente Guillermo Lasso mediante decreto ejecutivo reformó el reglamento a la Ley de Educación Superior y eliminó el examen de acceso a las universidades, que este Gobierno la denominó Transformar.

Desde el 2023, la responsabilidad del ingreso será de las instituciones educativas, explicó la secretaria de Educación Superior, Andrea Montalvo.

La funcionaria enfatizó que desde la Senescyt se controlará el proceso para que cumpla con los criterios de «transparencia, eficenciay ética»..

Para el ex ministro de Educación Milton Luna esta decisión no soluciona el problema estructural de la falta de cupos. Desde el 2019 cada año, según la Senescyt, 100 mil jóvenes no consiguen un cupo a la universidad.

En el último examen aplicado este año 215 mil estudiantes aplicaron para las universidades, pero solo estuvieron disponibles 122 mil cupos; por lo que 93 mil se quedaron fuera.

La eliminación del examen obliga a las universidades a aplicar las pruebas para el acceso a sus carreras, el problema para la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermina, es que no tienen el presupuesto ni el espacio para recibir a las decenas de estudiantes que se quedaron sin cupo.

Más detalles en el siguiente video: