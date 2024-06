El mítico estadio de Wembley en Londres fue testigo del triunfo del Real Madrid en UEFA Champions League 2024. Los ‘merengues’ se impusieron al Borussia Dortmund y obtuvieron el anhelado trofeo, conocido como ‘La Orejona‘, este sábado 1 de junio del 2024.

Ambos equipos europeos protagonizaron una emocionante final. El equipo español ganó 2-0 al equipo alemán. El cotejo arrancó a las 14:00 (hora Ecuador). El equipo merengue es el principal ganador de la historia de la Liga de Campeones, logró su estrella 15 en este torneo.

El Borussia Dortmund dominó la pelota y creó, al menos, dos opciones claras de gol en el primer tiempo. Sin embargo, el equipo alemán no pudo ponerse en ventaja y el primer tiempo cerró con un empate.

El Real Madrid recuperó su nivel en el segundo tiempo. El jugador Dani Carvajal, abrió el marcador a los 74 minutos del segundo tiempo. Toni Kroos lanzó un córner, que conectó con Carvajal. Luego de un cabezazo anotó el primer gol del partido.

Carvajal and Vini win it for Real Madrid 🏆#UCLfinal pic.twitter.com/vdVKAIiGmK