Recálculo de la pena de Álex Bravo contó con el aval del SNAI

El exgerente de Petroecuador Álex Bravo, que cumplía sentencias por corrupción, se vio favorecido de un recómputo de sus penas con lo que pudo acceder al beneficio penitenciario que hoy le permite cumplir el resto de la condena en libertad.

El recálculo de la pena contó con el aval del Servicio de Prisiones.

En mayo pasado empezó el trabajo de la defensa de Álex Bravo, en la mira conseguir un recálculo del total de su pena.

El exgerente de Petroecuador que ingresó a prisión en mayo de 2016, tiene en su haber cuatro sentencias que en total suman 146 meses de pena privativa de libertad.

¿Qué dice el COIP es estos casos?

El Código Orgánico Integral Penal detalla que para que un reo cumpla el resto de su pena parcialmente en libertad, accediendo a un régimen semiabierto, debe cumplir con al menos el 60% de la pena impuesta.

Es decir, Álex Bravo podía acceder a este beneficio en septiembre de 2023. Pero su defensa logró apresurar las cosas. En junio de 2022 consiguió que el juez Jorge Armendáriz aceptara un recómputo de sus sentencias, dejando la suma total de sus penas en 100 meses de prisión.

“Acumulando las penas únicamente de aquellas no declaradas cumplidas: 40 meses dictada dentro del proceso por el delito de tráfico de influencias y de 5 años dentro del proceso por cohecho, en consecuencia la finalización de la condena será de 100 meses debiendo tener en cuenta que el sentenciado está privado de su libertad desde el 16 de mayo de 2016”

Con lo que, inmediatamente, Álex Bravo con seis años de prisión pasó a cumplir con el primer requisito para acceder a un régimen semiabierto.

Según el Código Orgánico integral penal el cómputo se reformará cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias que lo ameriten. El argumento de la defensa fue que:

“Existen cuatro delitos que se realizaron en diferentes fechas, estos no corresponden a un concurso real de infracciones”.

Y además que “justo en esta semana se suscitó un grave amotinamiento y que el mismo se originó en el pabellón de mínima primer piso celda c donde está mi defendido”.

La postura del SNAI

Los argumentos de la defensa fueron respaldados por la delegada del propio SNAI que argumentó “estas personas no deben ser castigadas, sino reinsertadas en la sociedad. Si estamos sumando las penas a lo que han sumado la cantidad de 146 meses, no estaríamos rehabilitando. En tal sentido me acojo a la petición de la defensa”.

Bravo obtuvo todos los documentos necesarios en su carpeta y a inicios de septiembre el juez José Guzmán le otorgó cambio su régimen a semiabierto, es decir parcialmente en libertad tras recibir un recómputo que fue la llave que abrió la celda.

