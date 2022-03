La edición de los Oscars de este año, sin duda, está en la lista de más polémicas y comentadas de los últimos años. Sobre todo con la existencia de redes sociales, las cuales siguen hablando de un par de momentos considerados ‘decepcionantes’ por usuarios de Twitter. Uno en especial, el actor John Cusack, quien se expresó su opinión en las últimas horas.

Viralizado el momento de la bofetada del actor Will Smith al comediante, el periodista del New York Times Dave Itzkoff subrayó el momento con un sarcástico. «Espero que hayáis disfrutado de los últimos Oscar de la historia», tuiteó. Un mensaje al que Cusack respondió con su habitual contundencia.

Dont promise such wonderful possibility – they should have canceled them when Weinstein went down he’s been rigging and buying the golden globes and Oscar’s – along with other pay to play assholes / for decades https://t.co/UcOQ7QZQge