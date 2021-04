¿Recuerdas a Darla de «Pequeños Traviesos»? Así luce en la actualidad

Era 1994, cuando a las salas de cine llegó una tierna película llamada “Los Pequeños Traviesos” y desde su estreno los protagonistas de este filme se robaron el corazón de los espectadores.

La historia estaba enfocada en un grupo de niños del mismo vecindario que pasaron mil y una aventuras y conocieron el primer amor.

Las ocurrencias de Alfalfa para enamorar a Darla se convirtió en la historia más recordada de esta película.

Brittany Ashton Holmes fue quien interpretó a Darla en «Los Pequeños Traviesos». Ella alcanzó la fama con tan solo 5 años gracias a esta película.

Luego actuó en filmes como “Red Shoes Diarias”, “Ellen” y “Inhumanoid”. Sin embargo, se retiró del cine para estudiar Ciencias Políticas y desde entonces se ha mantenido al margen de las luces, dedicándose a una vida más tranquilla. Actualmente tiene 32 años.

En 2019 casting original de la película se reunió recrear el póster original de la obra.

«Cuando te haces mayor, te das cuenta de que somos parte de una gran cantidad de nostalgia de la gente, algo muy poderoso», aseguró Hall Bug («Alfalfa»)

