¿Recuerdas a Nandito? Así luce en la actualidad

En 1995 se estrenó ‘María la del Barrio‘, una telenovela protagonizada por Thalía. Osvaldo Benavides, quien en esa época tenía apenas 16 años, interpretó a Nandito, el hijo del personaje principal.

Más de 20 años después del estreno de la telenovela, Osvaldo pasó por una transformación increíble y aunque sigue actuando.

Aquí te mostramos cómo luce el actor actualmente, a sus 42 años.

El actor inició su carrera a a los 13 años, cuando fue parte del elenco infantil de la telenovela El abuelo y yo. Ahí compartió créditos con Gael García y Ludwika Paleta.

Durante su carrera participó en conocidas producciones como: ‘El premio mayor’, ‘Te sigo amando’, ‘Preciosa’, ‘Piel de otoño’, ‘La que no podía amar’, ‘Lo que la vida me robó’ y ‘A que no me dejas’.

