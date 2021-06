Referente del Barcelona revela la razón por la que se retiraría del fútbol

El Barcelona de España continúa trabajando por el objetivo de retomar su camino de gloria y poder ganar una Champions League.

Pero desde la temporada anterior que su intento de revolución no logra resultados con Ronald Koeman como director técnico del club culé.

Es más, Koeman fue el responsable de la salida de jugadores claves como Arturo Vidal o Luis Suárez, verdaderos baluartes en la plantilla del club blaugrana. El delantero uruguayo tuvo que irse de la tienda del Barcelona, luego de que el DT le dijera que no cuenta más con él.

En ese mismo sentido, otro referente del Barcelona, el central Gerard Piqué, dijo que si Koeman no cuenta con él, no solo dejaría el club sino que se retiraría definitivamente de su ejercicio como futbolista profesional.

Piqué hizo esta revelación en una entrevista con el popular streamer Ibai Llanos, quien tiene por costumbre entrevistar a deportistas de fama mundial.

“El día que deje de jugar en el Barça, dejaré el fútbol. Jamás jugaré en otro equipo. Aquí lo tenemos todo. Hay gente que se mueve por el dinero y otra que se mueve por otras. Si mañana me dice Koeman que me tengo que ir, dejo el fútbol. No voy a jugar en ningún equipo que no sea el Barça”, dijo Piqué.

La dirigencia del Barcelona de España decidió ratificar a Koeman como el timonel del equipo tras, al parecer, no llegar a un acuerdo con otras opciones, pues el neerlandés era una alternativa porque sus resultados no fueron los esperados.