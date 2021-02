Reflexión viral de una niña que sorprende a millones de personas

Lucas Pueyo compartió en sus redes sociales un video con una increíble reflexión de su hija, que a pocos minutos se volvió viral. En la grabación se ven cuatro palabras escritas: friend, boyfriend, girlfriend y family

Comparto un video que ha hecho mi hija. Tengo que decir que su madre es Inglesa. La importancia de la familia, desde el razonamiento de una niña. Me encanta!! pic.twitter.com/4CR6ymY4po

La niña es de padre español y madre inglesa, su mensaje ha conmocionado las redes por la increíble reflexión acerca del valor de la familia

Según las palabras de la niña, los primeros tres términos acaban en «-end», que significa «fin» en español.

Sin embargo, family acaba en «-ily», que la niña sostiene que significa «I love you«, es decir, «te quiero».

«La familia es lo más importante. No termina«, concluye la pequeña. El razonamiento establece la importancia y valor de la unión familiar en momentos difíciles

Sin embargo, otra usuaria dio otro argumento similar que le dio su hija sobre lo que significaba cada letra de family: «Father And Mother I Love You«, es decir, «tu padre y tu madre te quieren«.

Mi hija me lo enseñó así: F ather A nd M other I L ove Y ou. Y ese es el significado de FAMILY.