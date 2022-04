Reino Unido está interesado en concretar un acuerdo comercial con Ecuador. Además, hay interés por apoyar al país para una posible instalación de una planta de fertilizantes debido a las complicaciones económicas producto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

En días pasados visitó Ecuador el ministro de Exportaciones y Equidad del Reino Unido, Mike Freer, quien se refirió a la intención de ser un socio estratégico del Ecuador y, tras la salida de ese país de la Unión Europea, trabajar para concretar un acuerdo comercial.

The final leg of my South American visit takes me to Ecuador 🇬🇧🇪🇨



The UK exports £226 million of goods and services to Ecuador, with so many possibilities to see this increase for the future.@UKinEcuador pic.twitter.com/SAr8LtNtZk