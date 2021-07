El Tribunal Supremo del Reino Unido ratificó este viernes la legalidad de alojar a mujeres transgénero en prisiones femeninas. El fallo llega luego de que una reclusa interponga un recurso contra la política porque denunció una agresión en 2017 por una mujer transgénero.

La defensa de la demandante aseguró que permitir a las mujeres ‘trans’ en estas cárceles «expone a las reclusas a un riesgo de agresión sexual que no se produciría de no existir esa asignación». Asimismo dijo que esto debería ser considerado como una «discriminación contra las mujeres cisgénero» y aclaró que esto no pasa cuando los hombres ‘trans’ son ubicados en prisiones masculinas.

En cambio, el Ministerio de Justicia defendió que la política. Sus autoridades argumentaron que la medida persigue un objetivo legítimo, que incluye «facilitar los derechos de las personas transgénero a vivir en y como su género adquirido” y proteger su salud física y mental.

Tomando en cuenta las dos posiciones, el Supremo decidió que excluir a las mujeres trans’ de las cárceles femeninas supondría «ignorar, de forma impermisible, los derechos de las mujeres transexuales a vivir en el género que han elegido». Sin embargo, ha precisado que el historial delictivo de las mujeres trans debería tenerse en cuenta a la hora de asignar la prisión.

Fuente | Europa Press/