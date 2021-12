Renato González analiza los avances en el caso Isspol

El director de Isspol, Renato González, comenta sobre los avances en la investigación del caso que involucra a fondos de la entidad que dirige.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», González se refirió a los nuevos eslabones de la cadena que envuelve este caso.

«Esto nosotros ya lo preveíamos de tiempo atrás. Siempre hablábamos de un caso claro de crimen organizado político, y el factor político en el centro económico trasnacional», dijo Renato González.

Agregó que «lo que se va develando es lo que se puede acceder a través de la asistencia penal internacional. En esta se van determinando transferencias, cheques a diferentes personajes. Muchos de los cuales tendrán que dan las explicaciones oportunas», sostuvo.

Y resaltó que algunos de los involucrados actualmente están tratando de verse como los «ofendidos». «Aquí el único indignado que puede existir es el Isspol y el conglomerado policial que ha sido afectado», expresó.

Conexiones en caso Isspol

Renato González indica que si alguien ejerció la función pública en el gobierno anterior, cuando estaban denunciados estos hechos, lo mínimo por decencia era alertar a las autoridades.

«Existieron conexiones profesionales antes. Recibir una transferencia per se no es malo. Lo incómodo es cuando no se evidencia esa relación y se la trata de mantener en la clandestinidad. Ante los descubrimientos somos los primeros ofendidos, eso es lo problemático», explica.

González agrega que la prioridad fundamental es la recuperación de los capitales que perdió el Isspol.



