Renegociación entre el Municipio de Quito y el operador del Metro se conocerá en septiembre

En septiembre se conocerán los detalles de la renegociación entre el Municipio de Quito y el operador internacional del Metro

De acuerdo al contrato firmado en 2022, el Cabildo debe cancelar cada mes más de USD 2,5 millones al consorcio internacional. Sin embargo, según el alcalde Pabel Muñoz, desde enero no han cancelado las planillas hasta concluir con la renegociación.

“No estamos pagando, si usted va a pagar un servicio que no lo está recibiendo, no lo puede pagar. Hay obligaciones contractuales y evidentemente tenemos que ser serios con ello (…) Todo lo que sea deuda tenemos que discutir porque si fue pensado porque nos iban a dar el servicio completo, pero no hemos tenido el servicio completo, entra también en temas de renegociación”, aseguró Muñoz.

Por otra parte, Víctor Hugo Villacrés, gerente del Metro de Quito, dio a conocer que tienen listo el inventario de los 37 000 componentes que son parte de la obra. Con ello, informó, avanza el proceso para contratar el servicio de mantenimiento

En octubre el Municipio de Quito debería recibir finalmente la obra por parte de la empresa constructora. Sin embargo, no descartan retrasos por la implementación del sistema de automatización de trenes. Pese a eso, sostienen que la fecha de operación comercial del Metro de Quito será la primera semana de diciembre.

