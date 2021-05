Reportera encuentra al perro robado sobre el que iba a grabar una nota

La presentadora del canal de Estados Unidos 7News junto con su camarógrafo estaban a punto de grabar un informe sobre el caso de un perro robado de un auto en una localidad de Massachusetts, cuando vivieron algo impresionante.

Días antes se reportó el robo de un perro, conocido como Titus, sus dueños dijeron que un desconocido, abrió su auto y se llevó al animal consigo. Luego del incidente, la familia de Titus se comunicó con la Policía y la historia llegó hasta los medios de comunicación.

Es entonces que la reportera Juliana Mazza se dirigió hasta el lugar en donde el perro fue robado para grabar su informe, cuando su camarógrafo se vio que un hombre caminaba cerca con un perro de las mismas características que Titus.

La periodista decidió detenerlo para hacerle unas preguntas y constataron que se trataba del perro robado días antes, el hombre que lo tenía consigo admitió haberse llevado al animal de un auto estacionado y calificó el hecho como «un error».

Today I was on the job looking into a stolen dog in #Cambridge. I NEVER could’ve imagined that my photog & I would be the ones to actually FIND him! Happy to report we stopped the suspect (whose been arrested) & helped get #Titus back to his dog dad❤️ AND IT’S ALL ON CAMERA ⬇️ pic.twitter.com/ICj5viviRg