Residente opina sobre la polémica entre Arcángel y Anitta

Estos días se desató una polémica entre Arcángel y Anitta, situación que abrió un debate al que el cantante de Calle 13, René Pérez ‘El Residente’, decidió sumarse.

Arcángel emitió un comentario sobre la exposición del cuerpo de mujeres en redes sociales y Anitta le respondió y también criticó que si él recurría a modelos con muy poca ropa en sus videos, por qué las mujeres no podrían exponer su cuerpo en redes.

En medio de esa polémica, Residente también aprovechó para hacer pública su posición en redes sociales. El cantante ‘bromeó’ en primera instancia y dijo que si él tuviera nalgas como las de Anitta, de seguro iría en tanga por todo lado.

«»Estaría en tanga yendo a buscar las cartas al buzón. Pero mi cul* no es así, está lleno de barros», ha bromeado antes de pasar a la parte importante de su mensaje: «Pensándolo bien, no importa. Tengamos el cul* que tengamos, lo podemos enseñar, porque no nos define como hombres o mujeres. Todos podemos enseñar nuestros cul*s, damas y caballeros, sin que nos juzguen. ¡Estamos en 2021!»», según el portal de noticias del espectáculo de Yahoo.

Pero el texto que acompañó a la publicación hizo que Instagram eliminara el post porque al parecer incumple con las normas sobre ‘solicitudes sexuales adultas’, lo que hizo que Residente vuelva a comentar y decir que «parece que Instagram está lleno de caballeros».