Residente sobre J Balvin: «Todos los gringos que hablan con él no saben que dice un chorro de estupideces «

Las redes sociales estallaron luego de la bomba que te tiró en la sesión de Bizarrap #49, con la colaboración con Residente. La tiradera del ex integrante y fundador de ‘Calle 13’, al reguetonero colombiano J Balvin, completó un feroz asalto y dejó a los fanáticos con ganas de más.

Afortunadamente, Residente dio declaraciones post tiradera en una entrevista para el canal ‘MoluscoTV’, en el que disipó varias dudas en torno a la colaboración con Bizarrap y los problemas con J Balvin. El puertorriqueño aclaró que la letra sufrió cambio en las ‘barras’ y los ‘ponchlines’. Y aseguró que, aunque no hubiese contado con la colaboración con Bizarrap, la tiradera salía de todas formas.

Sobre el primer capítulo de la canción, titulada ‘En un lugar de la mancha”, Residente habló: “Yo no empecé (a escribir) pensando en hacer una tiradera. Empecé como ‘voy a empezar a escribir y lancé esto’”. “Durante toda la canción la idea es representar el arte y tratar de que el nivel suba alto cada vez más y más. Vico C puso una vara, Tego puso una vara…Y de momento viene gente y dice vamos a bajar”.

Al parecer, la idea de separar la canción por tres actos fue idea de Bizarrap. “Para que veas que el chamaquito es bien inteligente”, dijo el rapero al entrevistador. Sobre el coro, ‘Esto lo hago para divertirme’, declaró: Yo le dije a Biza.. yo quiero que se como relajado, como que tenga algo medio de circo. Y el silbido lo hice por las películas de miedo antes, escuchabas un silbido cuando van a matar a alguien”.

Residente aclaró que la frase ‘como ya mismo me voy’, del coro, no que se vaya a retirar. “Siempre voy a hacer música”

Netamente sobre J Balvin, Residente aclaró: Esto es una cuestión del artista, no tiene que ver con países”. Afirmó que lo que el colombiano prioriza es el negocio por encima del arte y eso que lo que molesta a Residente. “Todos estos gringos que hablan con él se creen que el tipo está cabrón y que le mete cabrón. Ellos no saben que ese cabrón no escribe y que dicen un chorro de estupideces. Ellos no buscan la traducción, estoy seguro”.

A lo largo de la entrevista se volvió a referir al colombiano y le acusó de no representar a mucha gente de Colombia. Además aseguró que varios artistas que ‘sí escriben’ sus canciones le han escrito para agradecerle por decir lo que contempla la tiradera para J Balvin.