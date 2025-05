Andrés Mendoza: Hemos hecho sacrificios los ecuatorianos, pero por un bien mayor

Actualizado 08:30

«Hemos hecho sacrificios los ecuatorianos, aceptamos la subida del IVA al 15%, la eliminación de los subsidios a los combustibles, pero por un bien mayor», dijo Andrés Mendoza, director de sistema de emisoras Atalaya, sobre los nuevos retos para el gobierno de Daniel Noboa en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas, este jueves 22 de mayo de 2025.

«En otra época se hubiera armado la de San Quintín por esas medidas, pero ha habido por parte de la población eso de querer terminar con esta plaga de la inseguridad que nos tiene a todos mal», añadió Mendoza.

«Los ecuatorianos queremos seguridad, eso es algo fundamental. Sin seguridad no hay reactivación económica, no hay reactivación del empleo, no crece el turismo», dijo Mendoza. Por lo que insistió en que este debe ser el primer punto que debe tomar en cuenta Noboa en este nuevo mandato.

«Lo fundamental es que lo que (Daniel Noboa) inició en su primer año y medio lo pueda consolidar, pero hay materias en las que realmente debe aplicarse, no solo el Presidente, sino sus colaboradores«, añadió Mendoza.

Según Mendoza, de momento ADN tiene «la sartén por el mango, porque además entra con una popularidad alta. Pero no sabemos de aquí a fin de año».

Aunque añadió que también se debe trabajar en temas del ámbito de salud, de trabajo, de seguridad social. «Hay muchos problemas que la gente tiene día a día», finalizó.

