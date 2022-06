Revelan fotos de los daños en el vestido de Marilyn Monroe tras ser usado por Kim Kardashian

Hace más de un mes que La hermosa socialité Kim Kardashian lució en la Met gala un vestido de oro que perteneció a Marilyn Monroe.

Se trata de nada más y nada menos que la prenda que Monroe lució cuando fue contratada por el presidente John F. Kennedy para entonar el «Happy Birthday, Mr. President» en su fiesta de cumpleaños.

Met Gala — In America: An Anthology of Fashion



I am so honored to be wearing the iconic dress that Marilyn Monroe wore in 1962 to sing “Happy Birthday” to President John F. Kennedy. It is a stunning skintight gown adorned with more than 6,000 hand-sewn crystals by Jean Louis. pic.twitter.com/o9auAd2tF8