Revelan las últimas palabras de Avicii antes de suicidarse

Las últimas palabras del DJ y productor sueco Avicii (Tim Bergling) antes de suicidarse fueron reveladas en el nuevo libro ‘Tim – The Official Biography of Avicii’.

El libro, escrito por Mäns Mosesson, se publicará el próximo 18 de enero y contará a los admiradores del músico detalles de su vida, donde se incluirán los pensamientos que el artista anotó en su diario personal antes de morir. Sin embargo, diferentes medios han publicado pequeños extractos de la difícil situación que atravesaba el DJ.

Según se detalla en esta obra, las últimas palabras del famoso DJ y compositor sueco de 28 años fueron redactadas mientras estaba hospitalizado en pleno proceso de rehabilitación, según detallan medios

Avicii escribió en su diario que el dolor era incontenible y esperaba que su versión del futuro pudiera sobrellevar el estrés y la ansiedad que acarreaba su agitada vida. “El futuro Tim lidia con el dolor. El futuro Tim lidia con el dolor mejor que el Tim presente porque ya hay demasiados dolores presentes más urgentes para tratar”, se puede leer en la obra.

Y el día antes de quitarse la vida Avicii escribió en su diario, según publica ‘Tim – La biografía oficial de Avicii’: «¡El desprendimiento del alma es el último apego antes de que se reinicie!», esa fue la última frase que el músico escribió en su diario.

SUS PROBLEMAS DE ADICCIÓN

Además, en ‘Tim – The Official Biography of Avicii’ se retratará el abuso de sustancias y los problemas de salud mental que padecía el productor y DJ.

El cantante de EDM habría escrito en su diario, según publica The New York Post: “Me costó mucho aceptar no volver a beber nunca, aunque todos los médicos sugirieron enfáticamente que esperara al menos un año antes de tomarme una cerveza”.

Avicii había estado en diversas clínicas de rehabilitación para superar su adicción y, por sus palabras, fue un proceso bastante complicado.

“Por supuesto, no escuché a la mayoría de los médicos, escuché a la pareja que dijo que estaba bien si tenía cuidado. Era ignorante e ingenuo y estaba recorriendo el mundo, todavía en la gira interminable, porque una vez que lo has dado una vuelta, ¿adivina qué? Empiezas de nuevo desde el principio”.

No obstante, en sus escritos personales se revela el difícil momento que tuvo que atravesar en su rehabilitación.

“Esos días en el hospital fueron los días más libres de estrés y ansiedad que puedo recordar en los últimos seis años, esas fueron mis verdaderas vacaciones, por muy deprimentes que parezca. El alivio de pasar de un dolor extremo a ninguno, sabiendo que nadie espera nada más que esperar (que es la única forma de tratar la pancreatitis) y luego recuperarse fue enorme”.

Avicii fue conocido mundialmente por éxitos como ‘Wake Me Up’ o ‘Levels’ y se retiró en marzo de 2016 por problemas de salud.

El sueco había estado tratándose después de padecer una pancreatitis aguda debido al consumo excesivo de alcohol. Además, en 2014 le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice. Finalmente, el 20 de abril de 2018 se conoció la noticia de su suicidio.