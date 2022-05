Revelan nueva pista en el caso Debanhi Escobar

Las investigaciones sobre la muerte de Debanhi Escobar continúan y hace poco se dio a conocer una grabación en la que se puede ver una camioneta y a una persona abordando en el motel Nueva Castilla. En este lugar Debanhi, una joven mexicana de 18 años, fue hallada sin vida en la cisterna.

A través de los videos recopilados por las cámaras de seguridad, se detectó la presencia de una persona en la ventana superior derecha del inmueble

En la grabación, captada por una cámara instalada dentro del restaurante del motel, se observa que a las 05:47:14 horas del sábado 9 de abril, un vehículo se detiene a un lado de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, justo frente a la puerta del establecimiento.

Después se ve de manera borrosa una silueta donde presuntamente un sujeto baja del auto.

Mire el video a continuación

Revelan diferencias entre la autopsia independiente y la de Fiscalía

Casi dos semanas después de que encontraran el cuerpo de Debanhi, su padre, Mario Escobar, reveló que existen discrepancias entre los resultados de la autopsia realizada por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Nuevo León y la que su familia solicitó de manera independiente.

Según Escobar, los resultados de la necropsia particular indican que la muerte de Debanhi no fue accidental. “Bueno, hay muchas diferencias, son más de tres. Las va analizar la Fiscalía y puntualmente ellos deben determinar que no fue un accidente, que no cayó ahí sola”, mencionó

Una de las inconsistencias entre ambos exámenes es que el dictamen de la Fiscalía de Nuevo León indicó que Debanhi llevaba puestos sus zapatos al momento de caer en la cisterna, mientras que la autopsia independiente reveló lo contrario.

“Sí hay diferencias, desde los tenis que no estaban puestos o ceñidos en los pies de mi hija. Ahí ya encontramos una diferencia muy puntual, que de alguna manera se tiene que analizar y verificar por qué no estaban puestos, ya de ahí podemos sacar muchas conclusiones”, comentó el padre de la joven.

En ese sentido acusó que la disonancia entre una prueba y otra podría deberse a la negligencia por parte del perito que la realizó, por lo cual exigió la destitución de quien resulte responsable de cometer errores en el estudio, según el portal Infobae.com

