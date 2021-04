Revelan nuevo video del arresto a George Floyd grabado por un policía

En el tercer día del juicio contra el ex policía de Minneapolis Derek Chauvin se revelaron los videos grabados por las cámaras de los cuatro policías implicados en la detención de George Floyd el 25 de mayo de 2020.

Los videos muestran el momento en que Floyd es detenido por supuestamente utilizar un billete falso de 20 dólares en una tienda. Además evidencian las desesperadas súplicas de «no puedo respirar» mientras es inmovilizado boca abajo en la calle por los agentes.

Estas nuevas imágenes del asesinato de #GeorgeFloyd se presentaron hoy como pruebas en el tercer día del juicio contra Dereck Chauvin, policía que mató al afroamericano el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis, Estados Unidos: pic.twitter.com/k3s6J9xsiN — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) April 1, 2021

En las imágenes de la cámara corporal de Thomas Lane, otro de los policías implicados, muestra a Floyd diciendo «por favor, no me disparen» mientras lo sacan de su auto en los exteriores de la tienda.

Floyd es esposado y llevado a un automóvil policial donde se angustia cada vez más y forcejea con los agentes que intentan meterlo en la parte trasera del vehículo.

«Soy claustrofóbico, hombre», dice Floyd repetidamente. «¿Por qué me haces así? No me hagas esto».

Después de que Floyd cae del auto a la calle, entre tres agentes lo inmovilizan y Chauvin se arrodilla sobre su cuello.

La cámara corporal de Chauvin se desprende en el forcejeo y cae bajo el vehículo, pero las cámaras de los otros agentes siguen funcionando.

Floyd dice repetidamente que no puede respirar. «Mamá, te quiero», dice. Y en medio de la desperación indica «Me duele el estómago, me duele el cuello».

Tras algunos segundos, uno de los agentes dice «creo que se ha desmayado» y pregunta si deberían «ponerlo de lado».

Las imágenes de las cámaras corporales continúan hasta que llega una ambulancia y lleva a un Floyd inconsciente al hospital, donde lo declararon muerto.

MUERTE DE GEORGE FLOYD

La muerte de Floyd en mayo de 2020 conmocionó a Estados Unidos y provocó una oleada de protestas raciales en todo el país.

Floyd murió inmovilizado en el suelo por Chauvin, que durante más de más de nueve minutos le presionó el cuello con su rodilla mientras la víctima se quejaba reiteradamente de que no podía respirar.

El expolicía enfrenta un juicio donde está acusado de los cargos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años; y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, la condena tendría un máximo de 12,5 años de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.