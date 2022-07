La empresa editora de la revista francesa ‘Voici’ ha sido condenada por difundir imágenes de los dos hijos, menores de edad, de la pareja de actores Penélope Cruz y Javier Bardem. La publicación no tenía la autorización de las celebridades, por lo que se consideró que hubo una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia de imagen.

Voici publicó las imágenes en uno de sus reportajes en el verano de 2021. Bajo el título “Penélope Cruz y Javier Barde: Sus vacaciones, un juego de niños”, el reportaje retrataba a la familia en la playa mediante diversas fotografías. Estas fueron tomadas dentro de su “esfera privada”, indica el comunicado de la oficina de prensa de los actores.

El Tribunal de Nanterre Francia dictaminó el delito y la condena. Esta última destaca que en el artículo se mostrara el rostro de los niños sin pixelar y fueran identificados por sus nombres de pila y filiación. “Ya es por sí solo suficiente” para caracterizar una vulneración de su derecho a la imagen.

Los datos revelados no ofrecen detalles de la condena o las consecuencias que tendrá que enfrentar la empresa editora de Voici. No obstante, según el portal The Objective, el fallo aún puede ser recurrido.

Fuente | The Objective/