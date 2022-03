Ricardo Montaner se pronunció por la canción que Residente dedicó a J Balvin

Residente y J Balvin nuevamente son los artistas más comentados del momento tras el lanzamiento del tema BZRP Music Sessions número 49, una canción que el rapero grabó en colaboración con Bizarrap “tirándole” al reggaetonero por las diferencias que tuvieron hace unos meses. En medio de la controversia, Ricardo Montaner se pronunció en contra del enfrentamiento.

El cantautor recurrió a su cuenta de Twitter para reflexionar sobre el problema mediático que están enfrentando ambos artistas por la canción.

«He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón«, inició el mensaje.

«Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores… “Yo no se de regueton, ni de rimar señores, yo solo se que la vida se trata de saber dar honores, al que limpia, al que barre, al que vende flores, al humilde, al patriota, al cartonero pobre», continuó Montaner.

Además, invitó a Residente a dar «un abrazo enorme» al interprete de «Mi Gente». También pidió que no se tomen represalias en su contra por su consejo.

«El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores (…) No me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo», agregó.

Y finalmente Montaner pidió que terminen su enfrentamiento con un abrazo y les mandó su cariño. “Algún día entenderán que no era necesario haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca”.